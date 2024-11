Eleitores de Donald Trump acompanham apuração em centro de convenção de Palm Beach, na Flórida

Depois de votar, os eleitores de Donald Trump foram para um centro de convenção de Palm Beach, na Flórida. A presença do candidato republicano é esperada por toda a imprensa. O entorno do local está todo cercado, até porque existe uma apreensão a respeito do que os eleitores de Trump possam fazer se os primeiros resultados não forem favoráveis. Na última eleição, contra Joe Biden, o republicano entrou na Justiça em alguns estados.