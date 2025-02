Eletronuclear diz que vazamento em Angra 2 não libera radioatividade

A Eletronuclear informou que o vazamento detectado no núcleo do reator de Angra 2 não representa risco de liberação de radioatividade. O problema foi descoberto em dezembro e mantido em sigilo. A falha ocorreu na primeira vedação do reator, que possui um segundo selo e um dreno. O reparo está previsto para ser realizado em até 12 meses e requer o desligamento da usina conforme o manual.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!