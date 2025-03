Em depoimento, Maicol disse que Vitória ameaçou revelar suposta relação dos dois à esposa dele

A família de Vitória Regina de Souza vai pedir que a polícia realize uma reconstituição do crime para entender a dinâmica do que aconteceu, desde o sequestro até a morte da adolescente. Maicol Sales dos Santos disse aos investigadores que a menina ameaçou contar para a esposa dele que estava sendo assediada. O pai de Vitória não acredita que ele tenha agido sozinho, apesar da conclusão da polícia. 20 dias depois do crime, muitos laudos ainda não ficaram prontos. Entre eles, os resultados das perícias realizadas na casa e no carro de Maicol. Ele confessou ter matado Vitória com uma faca assim que ela entrou na parte da frente do veículo.



