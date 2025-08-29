Logo R7.com
Em entrevista à RECORD MINAS, Lula diz que está à disposição para negociar tarifas com Trump

Presidente planeja mercados alternativos e assina acordos com o Panamá

JR na TV|Do R7

O presidente Lula falou nesta quinta-feira (28) com exclusividade à RECORD MINAS. Ele disse estar à disposição para negociar as tarifas comerciais com o presidente Donald Trump. Em entrevista ao apresentador do Balanço Geral, Lair Renó, Lula voltou a culpar Trump pela dificuldade em avançar com qualquer possibilidade de negociação do tarifaço. 

"Ninguém nos Estados Unidos quer conversar, porque o presidente americano se acha dono do planeta. E a hora que os Estados Unidos quiserem conversar, nós estaremos prontos a conversar", disse Lula, que também afirmou que o governo vai continuar em busca de mercados alternativos para os produtos atingidos pela sobretaxa americana. 

Ainda assim, Lula reforçou que enviou uma carta a Donald Trump, com um convite para a COP30. "Uma carta civilizada, como o presidente deve mandar para o outro. Então, a hora que ele quiser conversar, o Lulinha paz e amor está pronto para conversar. Mas não pensem que o Lula vai ficar mendigando uma conversa, não. O Lula vai procurar outros parceiros." 

Também nesta quinta-feira (28), Lula recebeu o presidente do Panamá, José Raúl Mulino. Foram assinados acordos de cooperação entre os países e o Canal do Panamá - um dos alvos de ameaças por parte de Donald Trump.



