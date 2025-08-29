Em entrevista à RECORD MINAS, Lula diz que está à disposição para negociar tarifas com Trump
Presidente planeja mercados alternativos e assina acordos com o Panamá
O presidente Lula falou nesta quinta-feira (28) com exclusividade à RECORD MINAS. Ele disse estar à disposição para negociar as tarifas comerciais com o presidente Donald Trump. Em entrevista ao apresentador do Balanço Geral, Lair Renó, Lula voltou a culpar Trump pela dificuldade em avançar com qualquer possibilidade de negociação do tarifaço.
"Ninguém nos Estados Unidos quer conversar, porque o presidente americano se acha dono do planeta. E a hora que os Estados Unidos quiserem conversar, nós estaremos prontos a conversar", disse Lula, que também afirmou que o governo vai continuar em busca de mercados alternativos para os produtos atingidos pela sobretaxa americana.
Ainda assim, Lula reforçou que enviou uma carta a Donald Trump, com um convite para a COP30. "Uma carta civilizada, como o presidente deve mandar para o outro. Então, a hora que ele quiser conversar, o Lulinha ‘paz e amor’ está pronto para conversar. Mas não pensem que o Lula vai ficar mendigando uma conversa, não. O Lula vai procurar outros parceiros."
Também nesta quinta-feira (28), Lula recebeu o presidente do Panamá, José Raúl Mulino. Foram assinados acordos de cooperação entre os países e o Canal do Panamá - um dos alvos de ameaças por parte de Donald Trump.
