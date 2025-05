Em meio a guerra comercial, EUA e China anunciam redução das tarifas de importação por 90 dias

Estados Unidos e China anunciaram, nesta segunda (12), uma redução das tarifas de importação por um prazo de 90 dias. O acordo reduz as tensões entre os dois países provocadas pela guerra comercial. Os Estados Unidos concordaram em passar de 145% para 30% as taxas sobre produtos importados da China. Já o país asiático reduziu as tarifas comerciais de 125 para 10%. A medida entra em vigor na quarta (14).



