Em reunião de líderes da Câmara, parlamentares decidem pautar proposta de corte de gastos públicos

Após reunião de líderes, os deputados decidiram pautar para os próximos dias a proposta de corte de gastos públicos, com foco em uma redução de 10% nos benefícios fiscais para alguns setores da economia. O projeto teve urgência aprovada e deve ser analisado no plenário na próxima semana, antes do recesso parlamentar. Já a proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil foi adiada para o segundo semestre devido à crise entre o governo e o Legislativo, causada pelo impasse sobre o IOF.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!