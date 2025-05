Embaixada do Brasil em Portugal quer saber quantos brasileiros terão que deixar o país após medida

A embaixada do Brasil em Portugal acompanha a situação dos brasileiros após uma nova medida do governo português. O governo decidiu pedir que imigrantes em situação ilegal deixam o país nessa primeira etapa da ação. Mais de 4.500 pessoas serão notificadas e terão 20 dias para sair de Portugal voluntariamente. O governo português estima que cerca de 18 mil imigrantes serão afetados pela medida. Ainda não se sabe quantos brasileiros terão que deixar o país.



