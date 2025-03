Empréstimo consignado para CLT já está disponível; saiba como funciona a nova modalidade de crédito

Começou a valer, nesta sexta-feira (21), a nova linha de empréstimo consignado para quem tem carteira assinada. Em menos de 24 horas, mais de 15 milhões de pessoas simularam empréstimos pelo novo crédito consignado para trabalhadores do setor privado. A medida oferece crédito para os trabalhadores com juros mais baixos, com o FGTS como garantia e permite que as parcelas sejam descontadas diretamente na folha de pagamento. A parcela não pode ultrapassar 35% do salário. Além disso, há um prazo de sete dias para desistência, caso o trabalhador mude de ideia.



