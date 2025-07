Enchente causa morte de pelo menos 43 pessoas nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, ao menos 43 pessoas morreram depois de uma enchente repentina na região central do Texas. 15 crianças estão entre as vítimas. As equipes de buscas procuram por 27 meninas que estavam em um acampamento de férias que foi atingido. Em menos de 2 horas, o nível da água subiu 7 metros. Não houve tempo para deixar o local que foi tomado pela água. Chuvas torrenciais estavam previstas para a região e algumas famílias chegaram a deixar as casas atendendo a ordens de retirada. Mas, segundo as autoridades, não houve tempo de avisar as pessoas no acampamento.



