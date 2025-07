Enchente nos EUA: retirada de crianças em camping às margens de rio que transbordou teria demorado

Famílias das vítimas das enchentes nos Estados unidos afirmam que houve demora para retirada das crianças que estavam no camping às margens de um rio que transbordou. Os primeiros avisos chegaram a 01h14 da madrugada, no horário local. Só as 02h30, o responsável pelo camping, Richard Eastland, teria tomado a decisão de deixar a área. Cerca de 27 pessoas que estavam no camping morreram, incluindo Richard. A polícia ainda investiga o que aconteceu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!