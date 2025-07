Enchentes no Paquistão deixam mais de 60 mortos e quase 300 feridos

Enchentes no Paquistão deixaram mais de 60 mortos e quase 300 feridos, somente nas últimas 24 horas. Um estado de emergência foi declarado em vários distritos da província de Punjab, a mais afetada pelas chuvas. O número total de mortos desde o final de junho já passa de 180. Agências internacionais afirmam que mais da metade das vítimas são crianças. Segundo as autoridades, a maioria morreu durante o desabamento de casas.



