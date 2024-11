Enem: bom desempenho na redação pode ser decisivo para alcançar nota alta

No próximo fim de semana começam as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, a principal porta de entrada para a universidade no Brasil. Os estudantes vão encarar a redação logo no primeiro dia de Enem. A prova é considerada uma das mais desafiadoras, porque exige uma combinação de habilidades num período curto de tempo. Não se perder no texto é fundamental para garantir uma boa nota e, para isso, é preciso estratégia.