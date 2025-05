Entenda a diferença entre neve e chuva congelada

A partir desta quarta à noite (28) até a manhã de quinta (29), cidades das serras Gaúcha e Catarinense, inclusive algumas muito conhecidas como Gramado e Canela, podem registrar o primeiro episódio de chuva congelada ou neve do ano. Mas qual a diferença? Na neve, os flocos já saem prontinhos de dentro da nuvem e seguem intactos até o solo. Já no caso de chuva congelada, o floquinho sai inteiro da nuvem, derrete ao entrar em contato com a atmosfera e volta a congelar antes de tocar o solo. Veja!



