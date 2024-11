Entenda a lesão sofrida por Lula após acidente doméstico no Palácio da Alvorada no sábado (19)

O presidente Lula sofreu uma queda no Palácio da Alvorada neste final de semana e levou três pontos na cabeça. Por recomendação médica, ele cancelou uma viagem para a Rússia. Segundo o boletim médico, no ferimento houve uma combinação de um corte com uma contusão, que é um trauma abaixo da pele, o que também causou sangramento interno. A lesão ocorreu na região occipital, localizada na parte de trás do crânio, bem na base da cabeça. É uma área importante para a visão.