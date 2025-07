Entenda como agem os estelionatários no setor imobiliário

Imagina a seguinte cena: você fecha o contrato de aluguel de um apartamento, paga três meses adiantados, organiza a mudança, e quando chega com a família descobre que foi enganado. Foi isso o que aconteceu com uma família de São Paulo. No episódio desta quinta (10) da série especial do Jornal da Record, você vai ver como esses estelionatários agem no setor imobiliário.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!