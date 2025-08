Entenda como funciona a compra e venda de contas falsas em aplicativos de transporte

Os criminosos seguem vendendo livremente contas falsas em aplicativos de transporte. Nesta semana, na região metropolitana de São Paulo, uma passageira de mototáxi morreu após o piloto, que não tinha habilitação e comprou uma conta falsa, se envolver em um acidente. Ao burlar os sistemas de verificação dos aplicativos, os criminosos impõem aos usuários o desafio de reconhecer perfis falsos apenas pelas informações exibidas na tela. Em muitos casos, a imagem usada no cadastro se assemelha à do motorista que aparece para a corrida. Já os dados, como nome e número de documento, geralmente pertencem a pessoas reais, obtidos em vazamentos ou por meio de identidades roubadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!