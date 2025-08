Entenda como peritos identificaram rapidamente os corpos das vítimas do acidente da Voepass

Há quase um ano, um acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo, resultou na morte de 62 pessoas. A aeronave perdeu velocidade antes de cair, fazendo cinco giros. O trabalho dos peritos foi crucial para a rápida identificação das vítimas, que foi concluída em cinco dias, com a utilização, principalmente, de impressões digitais. Nos casos mais complexos, foram usadas arcadas dentárias. Tecnologias como scanners 3D e drones foram empregados para analisar a cena do acidente. O relatório final ainda não foi concluído, e a Voepass teve o certificado de operação cassado pela ANAC.



