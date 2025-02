Entenda como vai funcionar a eleição das mesas diretoras do Congresso Nacional

As eleições das mesas diretoras da Câmara e do Senado vão ocorrer em horários diferentes. No Senado, a sessão será conduzida pelo presidente Rodrigo Pacheco. O voto é secreto e em cédula de papel. Para ser eleito, o candidato precisa de 41 votos, maioria dos 81 senadores. Na Câmara, a sessão está marcada para as 16h e será conduzida pelo atual presidente, Arthur Lira.