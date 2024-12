Equipes buscam por mãe e filho que desapareceram durante temporal no interior de SP

Os bombeiros e a Defesa Civil buscam por mãe e filho que desapareceram durante um temporal na noite desta terça (3) no interior de São Paulo. Karen Silva e o filho Josué, de 5 anos, são bolivianos e estavam hospedados em um hotel em Ibitinga desde o fim de novembro. Eles foram vistos pela última vez tentando chegar ao local durante a chuva. De acordo com os bombeiros, um córrego transbordou por causa do temporal e arrastou mãe e filho.