Esclerose múltipla: 2,8 milhões de pessoas já foram diagnosticadas em todo o mundo

Cerca de 2,8 milhões de pessoas no mundo foram diagnosticadas com esclerose múltipla, doença que pode demorar até cinco anos para ser confirmada. Os sintomas, como fadiga intensa e dificuldade de equilíbrio, são muitas vezes atribuídos a outras condições, atrasando o diagnóstico. A neurologista do Hospital Moriah explica que existem dois tipos de esclerose: uma caracterizada por surtos seguidos de recuperação, e outra onde as deficiências se acumulam ao longo do tempo. Terapias multidisciplinares são fundamentais para manter a qualidade de vida dos pacientes, já que a doença não tem cura. Gabriela, diagnosticada rapidamente após formigamento, enfrenta dificuldades cotidianas, mas destaca a importância de cultivar relações pessoais como uma forma de lidar melhor com a doença. Wanda, por sua vez, vive com a esclerose múltipla há mais de 40 anos, enfrentando os desafios diários e o impacto emocional da condição.



