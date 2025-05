Escolas suspendem as aulas pelo terceiro dia seguido no RJ por causa de tiroteios

Desde o início do ano, mais de 300 escolas municipais foram afetadas pelo menos uma vez pela violência no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira (21), pelo terceiro dia seguido na capital fluminense, unidades precisaram suspender as atividades presenciais por causa de tiroteios. As zonas norte e oeste, onde traficantes e milicianos disputam territórios, foram as mais prejudicadas.



