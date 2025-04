Escolas veem melhorias três meses após início da lei que restringe o uso de celular

A lei que restringe o uso de celular nas escolas completou três meses e os colégios já veem melhorias no dia a dia dos estudantes. No Rio de Janeiro, os aparelhos estão proibidos há mais de um ano e até as brigas diminuíram. É uma geração que nasceu conectada. Mais de 30% das crianças entre 6 e 8 anos já possuem um celular próprio, que muitas vezes se torna um problema para o aprendizado.



