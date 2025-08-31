Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Escritor Luís Fernando Veríssimo morre aos 88 anos, em Porto Alegre (RS)

Um dos principais cronistas do país, tinha como marcas o humor e o olhar aguçado para o cotidiano

JR na TV|Do R7

O escritor Luís Fernando Veríssimo morreu na madrugada deste sábado (30), aos 88 anos, em Porto Alegre. Um dos principais cronistas do país, tinha como marcas o humor e o olhar aguçado para o cotidiano. O presidente Lula decretou luto oficial de três dias. As homenagens começaram ao meio-dia, no salão nobre da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.  

O escritor estava internado e morreu vítima de complicações de uma pneumonia. Ele já enfrentava outros problemas de saúde, como Parkinson e doenças cardíacas. Em 2021, Veríssimo sofreu um AVC e desde então convivia com limitações motoras e de comunicação.  

O velório foi marcado por muitos abraços, lembranças e palavras de conforto. Luís Fernando Veríssimo foi escritor, tradutor, roteirista, dramaturgo, romancista e saxofonista. Publicou mais de 70 livros e vendeu quase 6 milhões de exemplares. 



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Alexandre Padilha
  • Brasil
  • Eduardo Leite
  • Estados Unidos
  • Futebol
  • Governador
  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)
  • Nacional
  • Parkinson
  • Porto
  • Porto Alegre
  • Presidente
  • Redes sociais
  • Rio de Janeiro (Estado)
  • Rio Grande do Sul
  • São Paulo (Estado)
  • Saúde
  • Sul

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.