Escritor Luís Fernando Veríssimo morre aos 88 anos, em Porto Alegre (RS)

O escritor Luís Fernando Veríssimo morreu na madrugada deste sábado (30), aos 88 anos, em Porto Alegre. Um dos principais cronistas do país, tinha como marcas o humor e o olhar aguçado para o cotidiano. O presidente Lula decretou luto oficial de três dias. As homenagens começaram ao meio-dia, no salão nobre da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

O escritor estava internado e morreu vítima de complicações de uma pneumonia. Ele já enfrentava outros problemas de saúde, como Parkinson e doenças cardíacas. Em 2021, Veríssimo sofreu um AVC e desde então convivia com limitações motoras e de comunicação.

O velório foi marcado por muitos abraços, lembranças e palavras de conforto. Luís Fernando Veríssimo foi escritor, tradutor, roteirista, dramaturgo, romancista e saxofonista. Publicou mais de 70 livros e vendeu quase 6 milhões de exemplares.

