Escritora Marina Colasanti morre aos 87 anos no Rio de Janeiro

Morreu aos 87 anos, no Rio de Janeiro, Marina Colasanti, autora de mais de 70 livros. A escritora ganhou nove vezes o prêmio Jabuti, principal da literatura no Brasil, e um Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. A causa da morte não foi divulgada. O corpo de Colasanti será velado na manhã desta quarta (29) no salão nobre da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, em cerimônia aberta ao público.