Espaço da reunião do G20 está pronto para receber as lideranças mundiais no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o espaço que vai sediar a reunião do G20 já está pronto para receber as lideranças mundiais. Nesta quarta (30), foi entregue a obra de revitalização do Museu de Arte Moderna. Participaram da cerimônia o prefeito do Rio, Eduardo Paes, a primeira-dama, Janja da Silva, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A cúpula de líderes do G20 vai acontecer entre os dias 18 e 19 de novembro e terá a participação dos 19 países-membros, além da União Europeia e da União Africana.