Especialistas alertam para leitura de termos de uso ao contratar serviço digital

Quando você contrata um serviço digital sempre aparece aquele questionário com os termos de uso. Quase ninguém lê, mas especialistas alertam: ali pode haver permissões que nem sempre ficam claras. Uma delas é a que autoriza a abertura de conta bancária vinculada ao número do CPF cadastrado. Casos como esse têm se multiplicado. Depois de se cadastrar em serviços de transporte ou pedágio, muitos consumidores descobrem que foi aberta automaticamente uma conta vinculada ao CPF e só percebem o problema quando notam as movimentações financeiras. Segundo o Procon, algumas empresas são autorizadas a atuar também como instituições financeiras, mas é preciso informar de forma clara quais serviços são contratados. O Banco Central tem uma ferramenta, o "registrado", em que é possível verificar se há contas ou operações financeiras vinculadas ao CPF.



