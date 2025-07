Especialistas defendem que o SUS ofereça mamografia para pacientes com menos de 50 anos

Mais de 108 mil mulheres com menos de 50 anos foram diagnosticadas com câncer de mama no Brasil entre 2018 e 2023, o que representa cerca de um terço de todos os casos registrados nesse período. Hoje, o SUS oferece o exame preventivo de mamografia apenas para mulheres entre 50 e 69 anos, a cada dois anos. No entanto, especialistas defendem que o rastreamento deve ser ampliado para incluir também quem está fora dessa faixa etária. Veja na reportagem!



