Essenciais nos aeroportos, controladores de voo recorrem a trabalhos extras para complementar renda

O Brasil tem um dos espaços aéreos mais movimentados do mundo e organizar o fluxo de aeronaves é uma prioridade para a segurança da aviação. Os responsáveis por administrar pousos e decolagens, os controladores de voo, têm recorrido a trabalhos paralelos para complementar a renda. No Brasil, são cerca de 4,2 mil trabalhadores. A maioria é militar, da força aérea. Mas 12% são civis contratados do governo federal. Os controladores civis enfrentam uma realidade preocupante no Brasil: jornadas exaustivas, salários defasados e a necessidade de buscar uma renda extra para sustentar a família. A estimativa do sindicato da categoria é que o número de controladores seja 25% menor do que o ideal.



