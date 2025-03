Estado de SP registra queda de mais de 22% em roubos de carga

O estado de São Paulo registrou queda de mais de 22% em roubos de carga. Ações de Inteligência da polícia e o aumento da fiscalização estão entre as medidas que deram resultado. A Polícia Rodoviária Federal traçou o perfil das quadrilhas de roubo de carga e identificou que no estado de São Paulo a maior parte dos crimes tem dia e horário específicos.



