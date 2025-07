Estados Unidos abrem investigação comercial sobre o Brasil a pedido de Donald Trump

Os Estados Unidos abriram uma investigação comercial sobre o Brasil a pedido de Donald Trump. O governo dos EUA quer saber se a política brasileira prejudica o mercado do país no Brasil. A abertura da investigação foi anunciada em um comunicado do escritório de comércio dos Estados Unidos. O órgão federal afirma no documento que vai apurar "se as políticas e as práticas do governo do Brasil restringem o mercado americano".



