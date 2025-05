Estados Unidos rejeitam contraproposta do Hamas para um cessar-fogo

O governo americano classificou como inaceitável a proposta de cessar-fogo que foi alterada pelo Hamas. O grupo terrorista pediu uma trégua permanente e a retirada total do exército israelense da Faixa de Gaza. Israel e o governo americano já haviam concordado com os termos apresentados antes, e que não incluíam essas condições. Na proposta original seriam 60 dias de cessar-fogo, com a libertação de dez reféns vivos e a entrega de 18 corpos a Israel. Em troca, mais ajuda humanitária na Faixa de Gaza e prisioneiros palestinos seriam libertados. Sem um acordo de paz, Israel lançou uma nova operação contra o grupo terrorista no território palestino.



