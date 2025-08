Estelionatários se aproveitam do sucesso do 'morango do amor' para aplicar golpes na internet

O famoso "morango do amor" já foi anexado às práticas dos golpes digitais. Os estelionatários estão se aproveitando do sucesso do doce para enganar as vítimas. Os criminosos criam páginas falsas na internet usando imagens de docerias verdadeiras. Depois que recebem o pagamento, não entregam o produto e desaparecem.



