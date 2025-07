Estelionatos: criminosos oferecem cestas básicas para enganar idosos no Rio de Janeiro

Os principais alvos de estelionatários em todo o país são os idosos. Eles são presas fáceis de criminosos por causa da dificuldade com a tecnologia. No terceiro episódio da série especial do JR, veja como as vítimas que achavam que iriam receber cestas básicas foram enganadas e roubadas no Rio de Janeiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!