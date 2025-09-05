Estilista italiano Giorgio Armani morre aos 91 anos

Morreu nesta quinta-feira (4), aos 91 anos, o estilista italiano Giorgio Armani. Ele revolucionou a alfaiataria e construiu um dos maiores impérios da moda, que leva seu nome. Armani mudou a forma de vestir com cortes precisos e um estilo que valorizava a simplicidade. Ficou marcado por reinventar o terno: mais leve para os homens e um ícone também entre as mulheres. Seu nome virou sinônimo de elegância e conquistou tanto as passarelas quanto o cinema.





Em um dos filmes do Batman, foi ele quem assinou os ternos usados pelo ator Christian Bale. Fundada há 50 anos, a empresa não se limitou ao vestuário. Transformou-se em um verdadeiro império, com faturamento anual equivalente a R$ 14 bilhões e mais de 600 lojas em 46 países.





Na Sloane Street, em Londres - um dos endereços mais luxuosos da moda - funciona uma das lojas mais emblemáticas do estilista. Aberta nos anos 1980, virou ponto turístico e parada obrigatória para quem gosta de moda. O estilista estava doente havia algum tempo e não acompanhou um dos últimos desfiles de sua marca em junho. A família não divulgou a causa da morte. Em comunicado, a empresa informou: "O senhor Armani faleceu em paz, cercado por seus entes queridos."

aqui!

-4?br>