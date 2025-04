Estudo aponta que mais de um terço das cidades brasileiras não têm drenagem das águas das chuvas

Mais de um terço das cidades brasileiras não têm nenhum tipo de drenagem das águas das chuvas, um problema que pode provocar inundação e deslizamentos. De 1991 a 2023, houve 26 mil desastres provocados por chuvas e inundações. Quase 3.500 pessoas morreram e os prejuízos passaram de R$ 151 bilhões. O marco legal do saneamento foi aprovado em 2020, que é um conjunto de leis para tornar acessível a oferta de água potável e a coleta e tratamento de esgoto. Segundo o estudo, entre 2017 e 2023, os investimentos na área foram de R$ 10 bilhões ao ano, menos da metade do valor necessário estimado para a meta ser cumprida.



