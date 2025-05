‘Estupro virtual’: criança é ameaçada e exposta a tortura coletiva em rede social

O Jornal da Record exibe uma situação estarrecedora que tem se tornado frequente no submundo da internet. Uma criança é ameaçada, brutalizada e exposta a uma tortura coletiva em uma rede social. As equipes acompanharam uma investigação em um caso classificado como "estupro virtual". Segundo a polícia, os agressores demonstram um falso interesse pelas vítimas para atraí-las e, assim, cometer os abusos.



