EUA anunciam acordo de cessar-fogo com os Houthis

Os Estados Unidos anunciaram um acordo de cessar-fogo com os rebeldes Houthis, que têm atacado embarcações a partir do Iêmen. O cessar-fogo foi anunciado por Donald Trump. Segundo o presidente americano, os Houthis desistiram da luta armada. Desde 2023, eles realizam ataques contra navios que cruzam o Mar Vermelho. Os rebeldes financiados pelo Irã apoiam o grupo terrorista Hamas na guerra contra Israel. Antes do acordo ser anunciado, Israel realizou uma série de ataques contra o Iêmen. O principal alvo foi o Aeroporto Internacional de Saná, a capital do país. Nesta terça-feira (06), as forças de segurança anunciaram a prisão de dois terroristas do Hamas. Os comandantes das forças de defesa de Israel se reuniram ainda para tratar do plano de ocupação da Faixa de Gaza, que foi anunciado ontem pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.



