EUA: Departamento de Comércio dá parecer favorável à aplicação de tarifas sobre o aço brasileiro

O governo dos Estados Unidos recomendou a aplicação de novas tarifas sobre o aço brasileiro e de mais nove países. A sugestão do departamento de comércio americano é uma maneira de compensar possíveis vantagens de produtos importados em relação a indústria nacional. Agora, a Comissão de Comércio Internacional fará outra avaliação de prejuízo do setor siderúrgico e se a desvantagem do mercado americano for confirmada, os Estados Unidos podem aplicar novas tarifas.



