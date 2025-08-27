Logo R7.com
EUA: Departamento de Comércio dá parecer favorável à aplicação de tarifas sobre o aço brasileiro

A Comissão de Comércio Internacional fará outra avaliação de prejuízo do setor siderúrgico

JR na TV|Do R7

O governo dos Estados Unidos recomendou a aplicação de novas tarifas sobre o aço brasileiro e de mais nove países. A sugestão do departamento de comércio americano é uma maneira de compensar possíveis vantagens de produtos importados em relação a indústria nacional. Agora, a Comissão de Comércio Internacional fará outra avaliação de prejuízo do setor siderúrgico e se a desvantagem do mercado americano for confirmada, os Estados Unidos podem aplicar novas tarifas.

