EUA e Filipinas fecham acordo comercial para redução de taxas

Estados Unidos e Filipinas fecharam nesta terça-feira (22) um acordo comercial para redução de taxas. A medida foi anunciada a dez dias do início da nova política tarifária americana. Antes, o republicano havia ameaçado taxar o país em 20%. Mais cedo, ao lado do presidente do país, Ferdinand Marcos Junior, Trump disse que os Estados Unidos reverteram uma possível aproximação das Filipinas com a China.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!