EUA: fortes chuvas no estado do Novo Médico causam enchentes e destruição

As fortes tempestades provocaram enchentes repentinas no estado americano do Novo México. Moradores registraram o momento em que um trailer foi arrastado, depois que um rio transbordou. As chuvas intensas atingem a região desde a semana passada. Pelo menos três pessoas morreram e dezenas de casas foram danificadas.



