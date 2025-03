EUA liberam o acesso a arquivos relacionados ao assassinato de John Kennedy; Brasil é citado

O governo dos Estados Unidos liberou mais de 60 mil páginas de documentos sobre o assassinato do ex-presidente John F. Kennedy, em 1963, após uma ordem de Donald Trump. Os arquivos revelam detalhes da Guerra Fria e mencionam o Brasil em um telegrama de 1961. Nele, agentes americanos registraram que os líderes Fidel Castro de Cuba, e Mao Tsé-Tung, da China, ofereceram apoio a Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, para promover manifestações a favor da posse de João Goulart após a renúncia de Jânio Quadros. Brizola recusou, temendo impactos nas relações internacionais e uma possível intervenção dos EUA. .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!