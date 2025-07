EUA retiram a maior parte das sanções econômicas contra a Síria

Os Estados Unidos retiraram hoje (30) a maioria das sanções contra a Síria. A intenção é que o país possa se recuperar economicamente depois de 14 anos de guerra civil. A ordem executiva assinada por Donald Trump é um voto de confiança ao governo da Síria. Ahmed al-Sharaa liderou um movimento rebelde, no ano passado, que derrubou o ditador Bashar al-Assad. De acordo com a secretária de imprensa da Casa Branca ainda serão mantidas as sanções contra pessoas ligadas ao ex-líder sírio, que está exilado na Rússia, e ao grupo terrorista Estado Islâmico.



