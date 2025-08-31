EUA vão recorrer contra decisão de tribunal que determinou suspensão de tarifas recíprocas

O governo dos Estados Unidos vai recorrer à suprema corte contra a decisão de um tribunal de determinou a suspensão das tarifas recíprocas de 10% a partir de 15 de outubro. A decisão faz parte de dois processos movidos por empresas e um grupo de estados americanos. O alvo principal é a chamada tarifa recíproca de 10%, mas a suspensão não é imediata.

As taxas seguem válidas até 14 de outubro. Até lá, Donald Trump pode conseguir reverter a situação na suprema corte, onde têm maioria. Logo após a decisão, Trump publicou em uma rede social que "todas as tarifas ainda estão em vigor. E que um tribunal de apelações altamente partidário disse incorretamente que nossas tarifas deveriam ser removidas, mas eles sabem que os Estados Unidos vencerão no final. Se essas tarifas desaparecessem seria um desastre para o nosso país".

Apesar da tendência de revogação da decisão do tribunal, a medida pode ser usada pelos países prejudicados com o tarifaço como argumento nas negociações com os Estados Unidos. Além dos 10% que podem ser anulados pela justiça americana, o Brasil recebeu uma taxa adicional de 40%, devido ao que o governo americano chamou de práticas políticas públicas e ações que constituem ameaça à segurança e à economia dos Estados Unidos. O governo federal já iniciou uma ação para usar a Lei da Reciprocidade, que permite ao país adotar medidas contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos.

