Euro dispara e atinge o maior valor em três anos em meio à guerra tarifária entre China e EUA

A escalada da guerra de tarifas entre China e Estados Unidos voltou a trazer instabilidade aos mercados financeiros. As bolsas da Europa encerraram a sexta-feira (11) em queda. Por outro lado, o euro disparou e alcançou o maior valor em três anos frente ao dólar. A China aproveita o momento para se aproximar da União Europeia. O presidente chinês, Xi Jinping, se reuniu com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, em Pequim e pediu uma união contra as "práticas unilaterais de intimidação". Um porta-voz do bloco confirmou que um representante dos 27 países viajará a Washington neste fim de semana, com a missão de tentar fechar acordos com o governo americano.



