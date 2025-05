Europa entra em estado de alerta devido a fungo capaz de provocar doenças e matar

A Europa entrou em estado de alerta por causa de um fungo que pode provocar doenças e até matar. Os cientistas afirmam que o aquecimento global pode ajudar a espalhar o fungo e contaminar milhões de pessoas no mundo. A Universidade de Manchester, na Inglaterra, analisa o Aspergillus fumigatus. O estudo revelou que o fungo se espalha pelo ar e os cientistas alertam que o aumento das temperaturas do planeta facilita a disseminação. Pesquisas indicam que o fungo pode se espalhar por quase 80% do território europeu até o ano de 2100, podendo contaminar 9 milhões de pessoas. O maior risco é para as pessoas com deficiências no sistema imunológico.



