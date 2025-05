Ex-comandante do Exército depõe no STF nesta quinta (22)

O ex-comandante do exército depôs nesta quinta-feira (22) no Supremo Tribunal Federal. Ele declarou que impediu a ação da Polícia Militar do Distrito Federal, para que as prisões dos manifestantes do 8 de janeiro fossem feitas de forma coordenada. Júlio Cesar de Arruda foi comandante do exército no início do atual mandato do presidente Lula. O general foi demitido no dia 21 de janeiro, depois da invasão das sedes dos três poderes. No depoimento de hoje, ele negou que tivesse impedido a Polícia Militar de cumprir mandados de prisão das pessoas acampadas em frente ao quartel general do exército, em oito de janeiro de 2023.



