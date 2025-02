Ex-prefeito de Taboão da Serra (SP) é investigado por forjar o próprio atentado

Policiais civis cumpriram, nesta segunda (17), 11 mandados de busca e apreensão no âmbito da investigação do atentado contra o ex-prefeito de Taboão da Serra, na grande São Paulo. A suspeita é de que o ataque a tiros, que aconteceu no ano passado, tenha sido forjado. José Aprígio da Silva era candidato à reeleição, na época, e foi atingido no ombro por estilhaços. Agentes encontraram cerca de R$ 320 mil em dinheiro na casa dele.



