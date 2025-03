Ex-presidente Dilma Rousseff recebe alta depois de um mês internada em hospital na China

A ex-presidente Dilma Rousseff recebeu alta depois de uma semana internada em um hospital de Xangai, na China. Dilma teve um mal-estar na última sexta (21). Em uma rede social, a ex-presidente, que tem 77 anos, disse que foi diagnosticada com neurite vestibular, uma inflamação de um nervo do ouvido responsável pelo equilíbrio. Dilma já cumpriu agenda do banco do Brics, instituição que preside desde 2023.