Exclusivo: imagens mostram os momentos antes da execução de Vinicius Gritzbach em Cumbica

O Jornal da Record conseguiu, com exclusividade, as imagens das câmeras da parte externa do Aeroporto Internacional de São Paulo, que mostram o carro dos atiradores que executaram Vinicius Gritzbach, empresário, chegando no terminal 2. Nas imagens, os criminosos chegam quase 40 minutos antes do crime e esperam o momento exato para agir. O JR também teve acesso ao novo depoimento do motorista de Vinicius; no depoimento, ele afirma que um dos carros tem equipamentos irregulares e diz que Vinicius foi reconhecido no Aeroporto de Maceió (AL) por um homem que devia a ele R$ 6 milhões.