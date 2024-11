Exclusivo: levantamento do JR mostra que SP teve quase 9 milhões de roubos e furtos em dez anos A violência faz com que as pessoas mudem hábitos para proteger os bens e a própria vida

JR na TV|Do R7 21/11/2024 - 21h47 (Atualizado em 21/11/2024 - 21h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share